الكويت يكتسح تي سبورتس ويتأهل للدور الثاني في بطولة آسيا للأندية "يد"

حسم الكويت الكويتي صاحب الضيافة تأهله للدور الثاني في بطولة آسيا للأندية لكرة اليد بعدما اكتسح تي سبورتس الهندي 54-15 اليوم الخميس ضمن دور المجموعات.



وعوض باربار البحريني خسارته أمس الأربعاء أمام الكويت بفوز مستحق على الكرخ العراقي 30-25 ليتساوى الفريقان برصيد نقطتين في المركز الثاني خلف الكويت الذي تصدر مجموعته الثالثة بأربع نقاط.



وبذلك تتأرجح بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة بين باربار الذي سيواجه تي سبورتس الأخير بدون رصيد والكرخ الذي سيصطدم بالكويت غدا الجمعة.



وودع كاظمة، ممثل الكويت الثاني، البطولة بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي في مجموعته الرابعة علي يد الشارقة الاماراتي 25-19.



وستكون مباراة الغد بين الدحيل والشارقة وكلاهما يملك نقطتين لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة بعدما تأهلا رسميا للدور الثاني.



ونجح الوكرة القطري في اعتلاء قمة مجموعته الثانية بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط ليحجز مكانا في الدور الثاني بعد فوزه على مسقط العماني 29-23 اليوم أيضا.



وسيصاحب الفائز من لقاء مسقط والجيش السوري غدا الجمعة الوكرة إلى الدور الثاني.



وحسم الصداقة اللبناني صدارة مجموعته الأولى بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط بعد تعادله مع مضر السعودي 18-18 اليوم.



وبذلك صعد الصداقة للدور الثاني بينما سيحسم المقعد الثاني عن المجموعة بين مضر بنقطة واحدة ودراجون الصيني بدون رصيد عندما يلتقيان غدا في ختام دور المجموعات.