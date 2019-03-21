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رياضة
الخميس 21/مارس/2019 - 09:19 م

ملعب جديد وزيادة الجوائز المالية لفرنسا المفتوحة للتنس

ملعب جديد وزيادة
أ ش أ
dostor.org/2561396

أزاح منظمو فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الخميس الستار عن ملعب جديد يحمل اسم سيمون ماتيو يسع خمسة آلاف متفرج يأملون أن يمنح البطولة قوة دفع جديدة بعد زيادة قيمة الجوائز المالية بأكثر من ثمانية في المئة.
ويحمل الملعب الجديد اسم ثاني أنجح لاعبة تنس فرنسية.
وارتفعت قيمة الجوائز المالية للبطولة من 39.2 مليون يورو(44.48 مليون دولار) إلى 42.6 مليون يورو. وسيحصل كل فائز في فردي الرجال والسيدات على 2.3 مليون يورو.
ولا يعرف جي فورجيه مدير البطولة حتى الآن أول من سيلعب على الملعب الجديد حين تنطلق فرنسا المفتوحة في 26 مايو.
وقال "ويمبلدون وأمريكا المفتوحة واستراليا المفتوحة بطولات أثبتت نفسها وتتمتع بمنشآت أكثر تطورا وراحة. تراجعنا قليلا في هذاالمجال.
"ولكن بفضل هذا الملعب الجديد وقدرته الاستيعابية الكبيرة
سنتمكن من استقبال كل الجمهور في ظروف مثالية".
كما تم تجديد ملعب فيليب-شاترييه الرئيسي جزئيا استعدادا لأن
يتم تجهيزه لاحقا بسقف متحرك قبل نسخة 2020 من البطولة.

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