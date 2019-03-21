روسيا تختبر مجسم طائرة النقل الضخمة "إيل-276"

أتم الخبراء في معهد "جوكوفسكي" الروسي للديناميكا الجوية العمل على تصميم مجسم كبير الأبعاد لطائرة النقل العسكري الواعدة "إيل-276".



وسيستخدم المجسم لمحاكاة مختلف احتمالات هبوط الطائرة والضغوط التي يتعرض لها الجناح وأجهزة القيادة في الطائرة أثناء المراحل المختلفة للطيران.



ومن مميزات مجسم الطائرة وجود باب في مؤخرة الطائرة يسمح بمحاكاة عملية إسقاط أنواع مختلفة من الحمولة، وسيسمح هذا الأمر بمتابعة تغير مواصفات الطائرة الديناميكية عند إنزال الأفراد والمعدات الحربية من مؤخرة الطائرة.



وقال الخبراء: إن تصميم المجسم يتميز بمتانة كافية لمحاكاة الضغط الكبير على الجسم، وذلك بفضل استخدام مواد مركبة مقاومة للضغط في إنتاجه.



يذكر أن "إيل-276" تعد طائرة نقل عسكري تخصص لنقل الحمولة بوزن حتى 20 طنا إلى مسافة حتى 2000 كيلومتر، حيث تبلغ سرعة تحليقها 800 كيلومتر في الساعة.