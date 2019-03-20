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اقتصاد
الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:24 م

إنتاج النفط الأمريكي يعاود الصعود لأعلى مستوى في تاريخه

إنتاج النفط الأمريكي
dostor.org/2560037

عاود إنتاج الولايات المتحدة من النفط في الصعود إلى أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع صافي الواردات الأمريكية من الخام.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 15 مارس الجاري ليصل إلى 12.100 مليون برميل يوميًا.

ويعتبر الإنتاج الأمريكي من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه على صعيد المستويات الأسبوعية، بعد أن كان فقد هذا اللقب في الأسبوع المنتهي في 8 مارس.

ومع زيادة قوية في الصادرات النفطية إلى جانب ارتفاع محدود بالواردات من الخام، تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 660 ألف برميل يوميًا في الأسبوع المنقضي ليسجل 3.540 مليون برميل يوميًا.

وعلى صعيد الصادرات النفطية في الولايات المتحدة، فارتفعت بمقدار 846 ألف برميل في الأسبوع المنصرم لتصل إلى 3.392 مليون برميل يوميًا.

كما شهدت واردات النفط الأمريكية زيادة 186 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي لترتفع إلى 6.932 مليون برميل يوميًا.

وبالنسبة لمخزونات النفط الأمريكية، فتراجعت بمقدار 9.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهي أكبر وتيرة هبوط منذ يوليو 2018 وفي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 0.5 مليون برميل في الاتجاه الصاعد.

و ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.6% ليصل إلى 68.01 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بأكثر من 0.8% مسجلًا 59.53 دولار للبرميل.

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