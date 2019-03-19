معلمو مسابقة العقود المؤقتة يوقعون عقود استلام مهام العمل

استقبلت المديريات التعليمية بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، عددا من المعلمين الناجحين في مسابقة العقود المؤقتة لتوقيع عقود استلام مهام عملهم في المدارس المختلفة، وذلك في أولى أيام توقيع العقود والتي تستمر لمدة أسبوع، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، قد أعلن أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، ومن استوفى شروط المسابقة بلغوا 70 ألفا و557 شخصا، حضر منهم الاختبارات 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 46 ألفا، ورسب 13 ألف شخصا.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 20182019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.