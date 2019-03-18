جابر طايع يبحث سبل التعاون بين الأوقاف المصرية والعمانية

عقد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اجتماع ثنائى (مصرى - عمانى)، مع الشيخ سالم بن هلال الخروصي، مستشار الوعظ والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية، للتباحث فى أوجه التعاون بين البلدين.



وتناول الاجتماع عدة محاور منها التنسيق حول تدريب الأئمة والواعظات، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والدعاة والواعظات، وأيضا تناول الاجتماع أيضا كيفية استثمار مال الوقف والاستفادة من مشروعات الأوقاف المصرية.



كان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، توجه أمس الأحد إلى سلطنة عمان؛ للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لاجتماع اللجنة العمانية المصرية المشتركة.