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السبت 16/مارس/2019 - 10:00 م

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر 16-3-2019 كأس الإتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر
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موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم
البطولة : كأس الإتحاد الإنجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : سوار الذهب
الساعة : 9:55 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:55 مساء بتوقيت السعودية

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