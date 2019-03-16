مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر 16-3-2019 كأس الإتحاد الإنجليزي
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موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم
البطولة : كأس الإتحاد الإنجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : سوار الذهب
الساعة : 9:55 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:55 مساء بتوقيت السعودية