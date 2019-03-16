مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر 16-3-2019 كأس الإتحاد الإنجليزي

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم

البطولة : كأس الإتحاد الإنجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : سوار الذهب

الساعة : 9:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:55 مساء بتوقيت السعودية