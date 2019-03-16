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السبت 16/مارس/2019 - 01:13 م

بث مباشر مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مباراة الترجي
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يستضيف اليوم السبت 16-3-2019 ستاد "باربورفيلدز" مواجهة قوية بين الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي في دوري ابطال افريقيا وتحديداً دور المجموعات الجولة السادسة والأخيرة من البطولة، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة الذي يوازي الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة

بث مباشر مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الترجي و بلاتينيوم

بث مباشر مباراة الترجي و بلاتينيوم

مباراة الترجي بلاتينيوم

مشاهدة مباراة الترجي و بلاتينيوم بث مباشر

بث مباشر مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا

من المرتقب أن تنقل مباراة الترجي وبلاتينيوم الزيمبابوي، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 8، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة عن طريق الإشتراك

بث مباشر مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الترجي و بلاتينيوم

مشاهدة مباراة الترجي و بلاتينيوم ستارز بث مباشر

ملخص مباراة الترجي و بلاتينيوم

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بث مباشر.. مباراة الترجي التونسي و بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

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