بث مباشر مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف اليوم السبت 16-3-2019 ستاد
"باربورفيلدز" مواجهة قوية بين الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي في دوري
ابطال افريقيا وتحديداً دور المجموعات الجولة السادسة
والأخيرة من البطولة، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة الذي يوازي
الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة
بث مباشر مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا
مباراة الترجي و بلاتينيوم
بث مباشر مباراة الترجي و بلاتينيوم
مباراة الترجي بلاتينيوم
مشاهدة مباراة الترجي و بلاتينيوم بث مباشر
بث مباشر مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا
بث مباشر مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي اليوم السبت 16-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الترجي و بلاتينيوم ستارز
بث مباشر
ملخص مباراة الترجي و بلاتينيوم