بث مباشر مباراة الترجي وبلاتينيوم est vs platinum live

نادي الترجي الرياضي التونسي في مواجهة قوية للغاية أمام نادي البلاتينيوم الزيمبابوي من أجل الفوز وتحقيق العلامة الكاملة في مجموعته، لأنه لم يخسر في أي لقاء في دور المجموعات، وهو البطل وحامل اللقب، فهل ينجح بالمحافظة علي سجله الحالي، أم سيكون لدي المنافس فرصة من أجل خروج من البطولة بشكل مشرف.

بث مباشر مباراة الترجي وبلاتينيوم est vs platinum live

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