بث مباشر مباراة الاسماعيلى والافريقى اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاسماعيلى اليوم

تقام مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي، فى الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها الملعب الأوليمبي برادس، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويسعى الإسماعيلي للظهور بشكل لائق فى مباراته الأخيرة فى البطولة، وسط حضور 40 ألف مشجع بالرغم من توديع البطولة رسميًا عقب تعادله الأخير مع مازيمبى الكونغولى بهدف لكل منهما.



وعلى الجانب الآخ، لا يمتلك الأفريقي إلا التمسك بالفوز على الإسماعيلي وانتظار فوز القسنطيني أو تعادله مع مازيمبي، لضمان الصعود للدور الثمانية، فى الوقت الذى يضمن فيه مازيمبي الصعود مباشر في حالة فوزه، وفى حالة تعادله أو خسارته يمكنه الصعود حال عدم فوز الإفريقي، فيما يصعد شباب قسنطينة في حالة فوزه أو تعادله مع عدم فوز الأفريقي، ويصبح مهدد بالخروج فى حالة فوز الأفريقي على الإسماعيلي مع خسارته هو من مازيمبي بفارق أهداف مشترك أكثر من 9 أهداف.