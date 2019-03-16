دراسة: نوم القيلولة يجنب الإصابة بالنوبات القلبية

أظهرت دراسىة حديثة، قام بها عدد من الباحثين اليونانيين، بأن نوم القيلولة على عكس ماهو شائع، مفيد للصحة العامة، وفقا لصحيفة "ذي ستار" البريطانية.



فقد أكدت الدراسة على أن الحصول على قيلولة سريعة خلال النهار، قد يجنب الانسان الإصابة بنوبات قلبية أو جلطات دماغية، كما أن نوم القيلولة يعمل على تقليل ارتفاع ضغط الدم.



فيما صرح طبيب القلب في مستشفى أسكليبيون العام، بمدينة فولا في اليونان، مانوليس كاليستراتوس، بأن نوم القيلولة يخفض من ضغط الدم بنسبة بحدود 3 ميليمتر زئبقي.