زعيم المعارضة التركية: أوضاع البلاد فى ظل حكم أردوغان يرثى لها

شن كمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، أمس الجمعة، هجومًا على الرئيس رجب طيب أردوغان وبن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية الحاكم لمقعد رئيس بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية المقبلة.



وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وجّه كليجدار أوغلو خلال كلمة بتجمع انتخابي في ولاية تكيرداغ، سؤالا ليلدريم قال فيه "كانت ميزانية تركيا بين يديك حينما كنت رئيسا للوزراء ووزيرا للمواصلات، فلماذا لم تفعل حينها ما توعد به الناخبين حاليا؟".



ولفت إلى أن "السياسة في مجملها سباق بين أطراف مختلفة لتقديم الخدمات للشعب دون إقصاء لشخص أو فصيل ما، لكن منذ 17 عامًا يحكمنا نظام الرجل الواحد الذي يسعى لممارسة السياسة من خلال الاستقطاب والتفريق بين أبناء الوطن".



وعن الأوضاع التي وصلت إليها تركيا في ظل حكم أردوغان والعدالة والتنمية، أضاف كليجدار أوغلو "اليوم إذا نظرتم إلى تركيا لوجدتموها في أوضاع يرثى لها، والأوضاع على المستويين الداخلي والخارجي تشهد مشكلات كبيرة، لا سيما في المجال الاقتصادي".



وأضاف مخاطبًا الجماهير: "منذ 17 عامًا وأنتم تدفعون الضرائب، وفي نهاية هذه المدة اصطف الناس في طوابير لشراء الخضراوات وعلى رأسها البصل بأسعار مخفضة، والقائمون على الحكم يستخفون بعقولنا ويقولون إن هذه الطوابير هي (طوابير الوجود)".