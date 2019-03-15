الإحصاء: التبادل التجاري مع قطر يهبط لأدنى مستوياته بـ498 مليون دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التبادل التجاري مع قطر لأدنى مستوياته مسجلًا 498 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بإنخفاض قدره 1.1 مليار دولار خلال عام واحد فقط.



وأوضح جهاز الإحصاء في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الصادرات المصرية لقطر تراجعت بشكل ملحوظ من 292.5 مليون دولار إلى حدود 7.1 مليون دولار فقط خلال الفترة بين عامي 2017-2018، كما انحسرت فاتورة الاستيراد من قطر من 1.3 مليار دولار إلى 490.9 مليون دولار بإنخفاض بلغت قيمته 872.4 مليون دولار خلال عام.



