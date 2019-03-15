لاعب الإسماعيلي: لدينا فريق كبير.. وسنخوض لقاء الأفريقي بهدف الفوز

أكد كريم بامبو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريقه يعد أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى أن فريق الدراويش يخوض كل لقاء بهدف الفوز.



ويلتقى الدراويش منافسه الأفريقي، غدًا السبت، بالجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال بامبو خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لدينا جماهير عريضة تطالبنا دائمًا بأفضل أداء ونتيجة، وهو ما سنسعى إليه في مواجهة الغد رغم فقدان الأمل وتوديع منافسات البطولة".



وأضاف بامبو: "الحضور الجماهيري بالتأكيد يكون عامل ضغط على الفريق الضيف، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإرباك الفريق التونسي من أجل نقل الضغط عليه".