غادة والي تترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى

عقدت اللجنة التنفيذية للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتضم اللجنة في عضويتها عددا من قيادات الوزارة وصندوق "تحيا مصر".



وأكدت "والي" خلال الاجتماع على ضرورة تجهيز ملف طبي كامل لكل حالة من الأطفال وكبار السن؛ وإحالتها لتلقي العلاج اللازم في دور الرعاية الاجتماعية.



وطالبت "والي" بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" من أجل الحفاظ عليها وضرورة قيام الصيانة الدورية.



ودعت "والي" منظمات المجتمع المدني بتعزيز التعاون والمساهمة مع الوزارة في تنفيذ خطتها الخاصة بالأطفال بلا مأوى والمشردين، والاستعانة كذلك بمكلفي الخدمة العامة لمعاونة البرنامج في تنفيذ الخطة الخاصة بمكاتب التوجيه الأسري.



وأضافت "والي" أن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى يعد دورا لوزارة التضامن الاجتماعي وفقا لاستراتيجية الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، إذ تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذلك دمج الأبناء داخل أسرهم بعد عمل دراسة الحالة اللازمة من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية والتوجيه الأسري.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، البرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوى في 13 محافظات هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال، وذلك ضمن جهود التصدي لظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ويستقبل البرنامج البلاغات عن وجود حالات للأطفال على الخط الساخن للبرنامج على الرقم 16439 على مدار 12 ساعة يوميًا.