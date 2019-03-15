الاتصالات: 6.61 مليون مشترك للإنترنت الأرضي خلال يناير

كشف تقرير حديث لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات أن إجمالي عدد المشتركين بخدمات الإنترنت الأرضي فائق السرعة "ADSL" في مصر بلغ 6.61 مليون مشترك خلال يناير 2019، بزيادة قدرها 80 ألف مشترك عن شهر ديسمبر 2018، والذي سجل عدد مشتركين 6.53 مليون مشترك.



وأوضح التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي السعة الدولية المستخدمة للإنترنت بلغت 364 مليار نبضة في الثانية بنهاية يناير 2019، في حين أن إجمالي حركة السعة الدولية للإنترنت على مصر بلغت 2.4 تريليون نبضة خلال نفس الفترة.