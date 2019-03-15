بنات الجامعات يتصدرن المشهد الانتخابي في "الصحفيين"

استعان عدد من المرشحين في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، التي تجرى اليوم الجمعة، ببنات وشباب الجامعات لتوزيع البرامج الانتخابية الخاصة بهم، وحث الناخبين على التصويت لهم، وسط تزايد أعداد الصحفيين الذين يتوافدون للمشاركة في ماراثون الانتخابات.



من جانبه، استعان محسن هاشم، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بمكبر صوت أمام سرادق الانتخاب لحث الناخبين على التصويت له نقيبا للصحفيين.



وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، في العاشرة صباحا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 أعضاء.



ويستمر التسجيل في الجمعية العمومية حتى الساعة 12 ظهرا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانونى يتم المد بحد أقصى للساعة الثانية ظهرا لحين اكتمال النصاب.



ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.



وحسبما حددت اللجنة، فإن التصويت فى الانتخابات يتم في ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين.



كما أشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب في الورقة.