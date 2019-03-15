القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
سياسي
الجمعة 15/مارس/2019 - 11:08 ص

بنات الجامعات يتصدرن المشهد الانتخابي في "الصحفيين"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الحسين عبيد ووليد صلاح
dostor.org/2553283

استعان عدد من المرشحين في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، التي تجرى اليوم الجمعة، ببنات وشباب الجامعات لتوزيع البرامج الانتخابية الخاصة بهم، وحث الناخبين على التصويت لهم، وسط تزايد أعداد الصحفيين الذين يتوافدون للمشاركة في ماراثون الانتخابات.

من جانبه، استعان محسن هاشم، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بمكبر صوت أمام سرادق الانتخاب لحث الناخبين على التصويت له نقيبا للصحفيين.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، في العاشرة صباحا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 أعضاء.

ويستمر التسجيل في الجمعية العمومية حتى الساعة 12 ظهرا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانونى يتم المد بحد أقصى للساعة الثانية ظهرا لحين اكتمال النصاب.

ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.

وحسبما حددت اللجنة، فإن التصويت فى الانتخابات يتم في ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين.

كما أشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب في الورقة.

بنات الجامعات يتصدرن المشهد الانتخابي في "الصحفيين"
بنات الجامعات يتصدرن المشهد الانتخابي في "الصحفيين"
بنات الجامعات يتصدرن المشهد الانتخابي في "الصحفيين"
اقرأ أيضًا
منذ 11 شهر

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ 11 شهر

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

الآن

عمرو دياب يحيى حفله الثانى بالسعودية.. 22 مارس

بنك مصر يفتح فروعه اليوم وغدًا لشركات السياحة المنظمة للحج

خطة مبتكرة للتخلص من إدمان الهواتف

الصحة تُحذر: عبوات مغشوشة من عقار "Privigen" بالأسواق

ads
الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

انطلاق بطولة الكويت الدولية لسباقات "الموتوكروس"

فوز الأهلى والشمس فى الجولة الـ27 بدورى عمومى سيدات كرة اليد

محمود البنا حكمًا لمباراة الإنتاج الحربى والنجوم

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

الأهلي يكشف عن أولى صفقات الصيف.. اللاعب مفاجأة

بالصور.. نجم الزمالك يحتفل بعقد قرانه على الفنانة دنيا الحلو

أول ظهور اجتماعي لوزير النقل السابق هشام عرفات بعد الاستقالة (صورة)

ads
كشكول

التعليم: "الاثنين" آخر موعد لتعديل استمارة التلميذ للأول الثانوى

"يوم الشعوب الدولى" بفنون تطبيقية حلوان.. الأحد

18 حالة اشتباه تعاطى مخدرات بجامعة إسكندرية

اجتماع طارئ بـ"لغة عربية" جرجا لمناقشة ملف الجودة

مطروح الأزهرية تحتفل بـ"يوم الشهيد"

الأمصار

المملكة السعودية تعلن موعد انتخابات تحديد رؤساء الأندية

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والضبابية العالمية

فرنسا تجمد أرصدة مؤسس جماعة "جيش محمد" الباكستانية

كلمة السر أحمد.. تعرف على سبب بكاء شريف منير لمجدي كامل وزوجته

الهند تعتقل 10 مراهقين لمخالفتهم حظر لعبة بابجى

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

حجارة المريخ الصلبة توقف وحدة حفر مسبار "إنسايت"

الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎