مجلس الشيوخ يصوت ضد قرار ترمب بإعلان حال الطوارئ

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض حال الطوارئ التي تسمح له بتمويل الجدار مع المكسيك.



وكان "ترامب" جدد في وقت سابق، اليوم، تهديده باستخدام "الفيتو" الرئاسي لإبطال مشروع قرار يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.



ودعا ترامب الجمهوريين بمجلس الشيوخ على التصويت ضد مشروع القرار، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بدستورية إعلان حالة الطوارئ بل بأمن الحدود ووقف تهريب المخدرات.



