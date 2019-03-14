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الخميس 14/مارس/2019 - 08:12 م

"أهيلى": مصر هى الأجدر باستضافة أولمبياد شباب الجامعات الأفريقية

أهيلى: مصر هى الأجدر
أميرة العناني
dostor.org/2553041

وجه إيتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الافريقية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعاية الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الافريقية، مؤكدا أن هذا الحدث هو فرصة عظيمة، ليست على مستوى الرياضة فقط، بل للتعارف والمشاركة بين أبناء القارة الأفريقية.
وأكد أهيلي، خلال كلمته اليوم الخميس في حفل افتتاح الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، بالصالة المغطاة بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، أن مصر هي المكان الأنسب لاستضافة هذا الحدث الأفريقي الهام، باعتبارها مهد الحضارات ومنبع الثقافات، كما أن جامعة الأزهر العريقة كانت هي الأجدر لقيادة فعاليات هذا الملتقى الرياضي الكبير.
ويستمر منافسات الأولمبياد، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى الثامن عشر من مارس الحالي.
ويأتى الأولمبياد، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".
وكانت جامعة الأزهر دشنت، الثلاثاء الماضي، المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، كما تحتضن جامعة الأزهر في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.

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