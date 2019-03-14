الشباب والرياضة: على شباب الأزهر أن يفخروا بانتمائهم لهذه المؤسسة العريقة

قالت الدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الأزهر الشريف مؤسسة عريقة، وتنظيم جامعة الأزهر للأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية حدث مهم في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث تشارك 27 دولة في هذا الحدث البارز على أرض مصر.

وأعربت جمال - في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال افتتاح الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، اليوم الخميس - عن فخرها وسعادتها بحضور تدشين فعاليات الأولمبياد، مؤكدة ضرورة أن يفخر شباب الأزهر بشدة لانتمائهم لهذه المؤسسة العريقة، التي نفخر جميعًا بوجودها على أرض مصر، كما نفخر بمصرنا الحبيبة، وبانتمائنا لقارة أفريقيا.

ويعقد الأولمبياد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الأزهر بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وإعلان 2019 "عامًا لشباب أفريقيا".

وكانت جامعة الأزهر قد دشنت، الثلاثاء الماضي، المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، بحضور لفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية، كما تحتضن الجامعة في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.