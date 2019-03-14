وفاة رجل أعمال بعد عملية زراعة شعر دامت 12 ساعة

توفي رجل أعمال هندي بعد خضوعه لعملية زراعة شعر دامت 12 ساعة في مومباي.



ونقل الرجل البالغ من العمر 43 عاما، والذي ذكرته وسائل الإعلام المحلية باسم "Shrawan Kumar Choudhary"، إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس، بعد خضوعه للعملية في عيادة خاصة.



وتوفي الرجل في اليوم التالي بعد فشل الأعضاء المتعدد بسبب رد فعل تحسسي، وفقا لما ذكره تقرير الشرطة.



ودفع رجل الأعمال الذي كان يدير شركة لوجيستيات، مبلغ 500 ألف روبية، ما يعادل 7158 دولارا مقابل زراعة الشعر في عيادة خاصة بمنطقة شينشوكوكلي في مومباي.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فقد أخبر الجراح، فيكاس هالواي، الشرطة أن المريض تلقى 3700 بصيلة شعر في جلسة واحدة.



وبحسب ما ورد في التقرير، فقد طلب "Choudhary" زرع 9 آلاف بصيلة في عملية واحدة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان الطبيب قد وافق على هذا الأمر أم لا، لكن من المعروف أنه من غير المعتاد غرس أكثر من 3000 بصيلة في جلسة واحدة.



وبدأت الجراحة المطولة يوم الجمعة، واستكملت في الساعة الثانية والنصف صباحا في اليوم التالي، حيث نقل الرجل إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس وحدوث تورم، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، حيث يعتقد أنه عانى من صدمة الحساسية، وهي رد فعل تحسسي حاد ومميت.



وقالت وسائل الإعلام المحلية إن رجل الأعمال الهندي لم يخبر عائلته أنه سيخضع لعملية زراعة شعر، وبدأت الشرطة تحقيقا بشأن الوفاة لمعرفة ما إذا كان الإهمال الطبي عاملا من العوامل التي أدت إلى فقدان الضحية لحياته.



وقالت رابطة الجراحين التجميليين في الهند إن صعوبات التنفس "تعد من المضاعفات النادرة التي يعاني منها عدد قليل فقط من مرضى زراعة الشعر"، وإن السيد "Choudhary" كان يجب أن يخضع للمراقبة لمدة 24 ساعة على الأقل بعد إجراء الجراحة.