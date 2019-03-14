انطلاق فعاليات مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة لعام 2019

تنطلق، اليوم الخميس، أولى فعاليات مسابقة ميس ايكو انترناشونال لعام 2019 " ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة " برئاسة دكتورة أمال رزق، للسنة الخامسة على التوالي، بمشاركة نحو أكثر من 75 دولة.



وقالت "رزق"، إن مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019" تبدأ فعالياتها يوم 14 مارس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحفل الزى الوطنى للملكات، ويهدف إلى التعرف على الأزياء الوطنية لكل بلد والثقافة الخاصة بها وسيتم نشر الأماكن لاحقا.



وأضافت أن لجنة التحكيم ستكون برئاستها وسينضم الفنانه ليلي علوي، الفنان فراس سعيد، نتاليا كارفهال ملكة جمال كوستا ريكا، سنتيا تومالا ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ٢٠١٩، دكتور فرشاش ناياك.