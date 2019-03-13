مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دوري أبطال أوروبا .. بث مباشر

يقدم "الدستور الرياضي" بثا مباشرا الليلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورىي أبطال أوروبا.

ويحل نادى بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلاً على نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 19 فبراير على ملعبه “الانفيلد”، في إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة المرتقبة للنجم المصري محمد صلاح بين نادي ليفربول وبايرن ميونخ في دورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبارين ميونخ في دورى الأبطال والقنوات الناقلة

وسوف يقام هذا اللقاء يوم الثلاثاء القادم في الساعة العاشرة مساءً على ملعب “الانفيلد” معقل الريدز.

وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 1 HD، بتعليق عصام الشوالى.

وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي، بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

استعدادات ليفربول لمباراة بايرن ميونخ فى دورى الأبطال

ويعسكر فريق الريدز المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في معسكر مغلق في الفترة الأخيرة استعداداً لمباراة بايرن ميونخ.

والمعسكر المغلق هذا مقام في أسبانيا، ويشهد أجواء رائعة من أجل تحقيق الانتصار ضد البافاري.

ويعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ، حيث يعاني الفريق من غيابات على مستوى الخط الدفاعي بشكل كبير بسبب الإصابات.



