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الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:11 م

يلا شوت HD| مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot | يلا شوت | كورة لايف beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت HD| مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot | يلا شوت | كورة لايف beIN SPORTS | بث مباشر مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot | يلا شوت | كورة لايف beIN SPORTS، نحن على موعد مع مباراة قوية وهامة من مباريات دوري أبطال أوروبا، مباراة تجمع أقوي فريق في الدوري الاسباني، حيث سيلتقي فريق برشلونة بنظيره فريق ليون وذلك ضمن إياب دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وليون اونلاين.

مباراة برشلونة وليون بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر يلا شوت حصري، والجدير بالذكر أن فريق برشلونة يدخل اللقاء وهدفه الوحيد تحقيق الفوز ليستطيع التأهل لدور ربع النهائي من دوري الابطال، وقد يحتل الفريق المركز الأول برصيد 63 نقطة في جدول ترتيب الدوري الاسباني، أما عن فريق ليون فأن أمله الوحيد تحقيق الانتصار على نظيره الاسباني حتي لا يكون مصيره كمصير باريس سان جيرمان عندما أنهزم أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية من دوري الأبطال، يلا شوت مباراة برشلونة وليون بث مباشر.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة 10.00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12.00 بتوقيت الإمارات، وسوف تقوم قناة بي ان سبورت 1 Bein sport بنقل اللقاء على الهواء المباشرة.

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