صرف الإعلامى محمد الباز من سراى النيابة عقب الاستماع لأقواله فى واقعة المرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، صرف الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ومقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور عقب الاستماع لأقواله في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والديهم، وإلقاء الجثث في أحد المصارف بالمرج.



وكشف الباز عن أنه عقب ورود رسالة إلى "90 دقيقة" توضح تفاصيل الجريمة، عرضها على الفور على جهاز الأمن الوطني الذي كشف الواقعة، وأمرت النيابة على إثر ذلك باستدعاء "مقدم البرنامج" للاستماع إلى أقواله كشاهد فى الواقعة.



كانت النيابة قررت حبس والديهم وزوجة الأب الثانية، ووجهت لهم تهمة قتل الأطفال، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والبحث عن جثث الأطفال الثلاثة داخل المصرف، تمهيدا لعرضها علي الطب الشرعي للتشريح وموافاة النيابة بالأسباب والتفاصيل.



البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من والدة الأطفال بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقاءهم في أحد المصارف بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التى حدثت منذ عام ونصف.



وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة والدهم، وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه في شقة واحدة بدائرة القسم، وأنه وقعت مشاجرة بين السيدتين، ما دفع المتهم بالتعدى على واحدة منهما، وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم اعتدى عليهم ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة والدتهم بالعمى.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.