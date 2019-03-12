رسمياً.. ميدو الأفضل في الدوري السعودي للجولة الـ: 23

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جوائز الأفضل خلال منافسات الجولة الثالثة والعشرين ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتوج المدرب المصري أحمد حسام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي بجائزة أفضل مدرب في الجولة بشكل رسمي.









وقاد ميدو فريقه لتحقيق تعادل ثمين أمام الهلال المتصدر بهدف لمثله في مباراة الجولة الـ23 التي أقيمت على إستاد جامعة الملك سعود.





وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها المدرب المصري المميز بجائزة مدرب الجولة، منذ توليه مهمة قيادة فرسان مكة، حيث سبق له الفوز بها في الجولة الـ15.





في حين، توج المغربي عبد الرزاق حمدالله نجم النصر بجائزة أفضل لاعب في الجولة، بعدما ساهم في انتصار فريقه الصعب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مسجلاً ثنائية منحت العالمي النقاط الثلاث.





وفاز حمدالله بجائزة لاعب الجولة للمرة الثالثة في الدوري، حيث سبق له الفوز بها مرتين من قبل في الجولتين الـ13 و 20.





وأخيراً، خطف مشجعي نادي اتحاد جدة جائزة الجمهور المثالي خلال الجولة، بعدما سجلوا حضوراً تجاوز الـ32 ألف متفرج في مباراة الفيحاء التي فاز بها الفريق بهدفين نظيفين.