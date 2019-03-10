رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا بث مباشر رابط سريع في الكونفدرالية الإفريقية HD





أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق لمباراة جورماهيا الكيني اليوم الأحد في بطولة الكونفدرالية.

رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا بث مباشر رابط سريع في الكونفدرالية الإفريقية HD





وتقام مباراة الزمالك اليوم أمام جورماهيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة بالبطولة القارية.

رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا بث مباشر رابط سريع في الكونفدرالية الإفريقية HD





وكان الزمالك قد خسر من جورماهيا 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما في كينيا بالجولة الإفتتاحية لدور المجموعات.

رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا بث مباشر رابط سريع في الكونفدرالية الإفريقية HD





وأجرى جروس في تشكيل الزمالك اليوم 3 تعديلات، بالدفع بالمدافع محمود علاء على حساب محمد عبد الغني وعمر السعيد بدلا من خالد بوطيب في الهجوم وطارق حامد في خط الوسط بعد مشاركة محمود عبد العزيز في المباراة الأخيرة أمام بترو أتليتيكو

رابط Bein كورة ستار HD مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا بث مباشر رابط سريع في الكونفدرالية الإفريقية HD