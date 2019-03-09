القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
مباريات
السبت 09/مارس/2019 - 02:52 م

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر 9-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر 9-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب بث مباشر
الدستور لايف
dostor.org/2546004

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 9-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمباراة الاهلي وفيتا كلوب بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري أبطال أفريقيا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

تعرف علي موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1
معلق المباراة : محمد الكواليني
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية

موضوعات متعلقة

بث مباشر - مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم كورة أتش دي HD

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر 5-12-2018 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 في الدوري الانجليزي

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر يوتيوب

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ اسبوع

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

منذ أقل من شهر

ماتش ليفربول والبايرن مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

الآن

التفاصيل الكاملة لخطة وزارة المالية الاستراتيجية لتحقيق التنمية

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تشكيل الاهلي المتوقع اليوم في مباراته امام فيتا كلوب

مرشحة محتملة للرئاسة الأمريكية تعلن إغلاق "جوجل" و"فيسبوك" حال فوزها

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع أبو ريدة بسبب مباراة المقاولون

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

الأهلي يعلن جاهزية هشام محمد لمباراة فيتا كلوب

ردا على أنباء انتقاله ليوفنتوس..مارسيلو: ريال مدريد بيتي

طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المصابين من مواجهة سموحة في الدوري

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع أبو ريدة بسبب مباراة المقاولون

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

ads
كشكول

تعرف علي حقيقة اعتبار الأول الثانوي سنة تجريبية

الجيزة: إطلاق أسماء شهيدين بمدارس المحافظة تزامناً مع الاحتفالات

التعليم : تسليم شرائح " SIM" للأول الثانوي استعدادا للاختبارات التجريبية

"معاً نستطيع" تطالب بعدم احتساب الثانى الثانوي ضمن التراكمي

6 اختبارات تساعدك في قياس ذكاء طفلك .. تعرفي عليها

الأمصار

مع تصاعد الاحتجاجات في الجزائر.. تقديم موعد إجازة الجامعات

فرنسا.. تحرك جديد لـ "السترات الصفراء"

بعد احتجازها أكثر من شهر.. تشييع جثمان فلسطينية بالضفة

رحيل الفنان الأردني سعد الدين عطية

الإمارات تعلق على رغبة قطر في صلح أحادي مع السعودية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

يابانية معمرة بعمر 116 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دراسة: الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

حسناء فردوس تفوز بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎