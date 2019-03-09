مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر 9-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

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تعرف علي موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : محمد الكواليني

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية



