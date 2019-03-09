القاهرة : السبت 09 مارس 2019
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02:49 م

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02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
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السبت 09/مارس/2019 - 01:27 م

kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

kora on line مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا نقل حي مباراة الاهلي HD

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يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر Yalla Shoot يوتيوب بدون تقطيع كورة أون لاين | مباراة الأهلي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا | يواصل النادي الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة فينا كلوب في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلا على فيتا كلوب من أجل حسم التأهل لدور التالي من دوري الأبطال الإفريقي.

الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | يسعي النادي الأهلي للفوز خلال مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه ووسط جماهيره من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاث، والوصول للنقطة العاشرة في المجموعة، حيث يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة واحدة.

يلا شوت حصري بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم بث مباشر كورة لايف اون لاين ستار | نقدم لكم روابط مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر اليوم بدون تقطيع عبر المقال، حيث سيتم توفير الروابط قبل انطلاق أحداث المباراة بقليل لتجنب توقفها.


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