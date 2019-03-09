الكونغو| مشاهدة HD الاهلي وفيتا كلوب بدون تقطيع| Al Ahly
يلاقي النادي الأهلي الأهلي
المصري منافسه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة
للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
يقدم موقع الدستور الرياضي aldostor لعشاق المارد الاحمر والساحرة المستدير بث مباشر مجاني مباراة اليوم الاهلي وفيتا كلوب بدون تقطيع نهائيًا اليوم السبت 9/3/2019 مواجهة قوية تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا علي بي ان سبورت المفتوحة
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