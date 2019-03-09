صور.. إقبال كثيف على مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم التابعة للأوقاف

قررت وزارة الأوقاف، فتح ٧٠ مركزا لإعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية هذا العام، حيث لاقت المراكز إقبالا كثيفا من الدارسين والدارسات على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد الملتحقين بهذه المراكز إلى ٤٤٤١ دارسا ودراسة فور افتتاحها هذا العام.



وقالت الوزارة إن إقبال عدد كبير من السيدات الفضليات الوطنيات على الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم على نحو ما نرى فى الصور المرفقة المشرفة للدارسين والدارسات، يدعو لمزيد من الأمل، مما دفع الوزارة للتوسع في هذه المراكز العام المقبل.