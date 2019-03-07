اثنان من ذوى الاحتياجات الخاصة يقتلان زميلهما لسرقة 3 آلاف جنيه

قررت نيابة الإسماعيلية، برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس متهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" 4 أيام على ذمة التحقيق، لقتلهما زميلهما، والاستيلاء على 3 آلاف جنيه.



واعترف المتهمين أمام النيابة عقب الاستعانة بمترجم للإشارات لترجمة أقوالهما بأنهما يعملان فى مصنع للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان وأنهما تعرفا على المجنى عليه الذى حضر للعمل بالمصنع، وأنه من الوافدين من سيناء.



وأضافا أنهما أقاما مع المجنى عليه علاقة صداقة قوية وأصبحوا أكثر من الأشقاء لأنهم من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم "، ويفهمون بعضهم دون بقية العاملين بالمصنع.



كما أضافا أنهما كانوا يخرجون مع بعضهما للتنزه والذهاب إلى أى مكان وأن يوم الحادث اتفقوا مع المجنى عليه للذهاب إلى عرس بمدينة فايد للخروج من جو العمل والتنزه.



وقالا إنه تم إحضار دراجة نارية فى اليوم المتفق عليه للذهاب للعرس وأن المتهمين اكتشفوا وجود مبلغ مالى بحوزة المجنى عليه وأنهما يمران بضائقة مالية فقررا التخلص منه والاستيلاء على المبلغ المالى، كما قررا أن يغيرا وجهتهم وبدلا من تنفيذ مخططهم على طريق فايد قررا التخلص من زميلهم بدائرة مركز القنطرة غرب، واستقل الثلاثة الدراجة النارية وبالقرب من الكيلو 14 بدائرة مركز القنطرة غرب قاما المتهمين بالتخلص من المجنى عليه والاستيلاء على مبلغ مالى 3 ألاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام نجحت فى كشف غموض العثور على جثة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يرتدى كامل ملابسه مقتولا بدائرة مركز القنطرة.



وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب، بالعثور على جثة المجنى عليه "أحمد محمد صاوى" ٢٠ عاما عامل بمصنع ملابس جاهزة بمدينة العاشر من رمضان ومن ضمن أهالى سيناء الوافدين للإسماعيلية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة به عدة إصابات فى الرقبة والرأس أدت لوفاته وتم التحفظ على الجثة بمستشفى القنطرة غرب المركزى.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية، برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية، ضم العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ضم الرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة.



وأسفرت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة زميلين له فى المصنع من "الصم والبكم"



وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين "محمد.ف.أ " ٢٧ عاما مقيم حى العبور دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"محمد.ع.م" ٢٢ عاما مقيم شارع الدقهلية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.



واعترف المتهمان أمام فريق البحث عقب الاستعانة بمترجم إشارات للصم والبكم أنهما اصطحبا المجنى عليه على دراجة نارية بغرض الذهاب لفرح بمدينة فايد وتوجها به ناحية منطقة البلاح بكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب، واعتدى أحدهما عليه بآلة حادة "مقص" فى رقبته، بينما ضربه الآخر بحجر طوب على رأسه مما أدى إلى مقتله وقاما بسرقة مبلغ مالى "٣٠٠٠ جنيه" وهاتفه المحمول وفروا هاربين.



وبارشاد المتهمين تم ضبط المبلغ المالى 3 آلاف جنيه وهاتف المجنى عليه والمقص المستخدم فى الجريمة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتسليم الجثة لزويها عقب التشريح.