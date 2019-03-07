النيابة تعاين موقع حادث مقتل 7 إرهابيين من "حسم" بالجيزة

تلقت نيابة أمن الدولة العليا، صباح اليوم الخميس، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، بمصرع 7عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.



وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة، وتحريز فوارغ الطلقات، وتشريح جثث المتهمين لمعرفة هوياتهم.



ونص إخطار وزارة الدخلية، على أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد الدولة، تزامنًا مع الدعوات التي تطلقها منابر الإخوان الإرهابية الإعلامية خلال الفترة الماضية.



أضافت المعلومات أنه تنفيذًا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من عناصر حركة "حسم" الإرهابية، تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه وإتخاذهم أحد الأوكار التنيظيمي بمنطقة 6 أكتوبر وكرًا لتصنبع تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.



على الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مستقلوها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران.



وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة، ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 أشخاص، وتبين ارتداء اثنين منهم ملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية ألية طبنجة، وذخيرة، وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية.



كما أسفرت عمليات التتبع عن تحديد الوكر المشار إليه، وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخله، والذي أسفر عن مصرع 4 عناصر جاري تحديدهم وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة وبعض أدوات التصنيع "مادة r-salt، كيس رولمان بلي، 3 جهاز رميوت، 2 قناع غاز، ذاكرة تخزين فلاش ميموري، وبعض الأوراق التنطميمة الخاصة بالجماعة الإرهابية، 3 بنادق آليه عيار 7،62x39ـ أفراول عمال، 2خوذة".



وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات عن الأسلحة، وتحريزها وكتابة تقرير واف عن نوعيتها والمواد المتفجرة المضبوطة.