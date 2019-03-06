كورة اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار

اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار





مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، ستكون مناسبة هامة للغاية للاعبي المدرب توماس توخيل لتأكيد تفوقهم ذهاباً 2-0 في أولد ترافورد مسرح أحلام الشياطين الحمر التاريخي.





اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار





في المقابل سحاول لاعبو المدرب سولساير ألا تمر موقعة باريس دون أن يكون لديهم ردة فعل لا سيما أنهم من أكثر الفرق تطوراً في أوروبا في الفترة الأخيرة، أداء ذكرنا بالأيام الخوالي ليونايتد .





اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار





مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 يوم الأربعاء ابتداءً من الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة بتعليق الزميل حفيظ دراجي على القناة الصوتية 1 والزميل علي محمد علي على القناة الصونية 2.





كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة conect





اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار

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ستكون مباراة الفريقين مشتعلة نظراً للخسارة التي تلقاها مانشستر يومايتد في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد بثنائية نظيفة في ليلة تألق أنخيل دي ماريات الذي استفز جمهور الشياطين كروياً بإمتياز.





بث مباشر| مشاهدة مباراة (باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد) اليوم 6 مارس في دوري أبطال أوروبا









ويأمل نادي مانشستر يونايتد في عمل "ريمونتادا" تاريخية أمام أقوى خط هجوم في أوروبا مكون من "مبابي وكافاني ودي ماريا"، وسيكون سولشاير على موعد مع تحدٍ جديد.









اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار





وستكون مباراة مانشستر يونايتد مع باريس سان جيرمان مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HC بتعليق علي محمد علي وهناك قنوات مجانية أخرى ستذيع اللقاء مثل؛ BT Sport 2 HD بجانب قناة RMC Sport 1 HD.