القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

مباريات
السبت 02/مارس/2019 - 06:56 م

yalla shoot - بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة goal | BARCELONA

yalla shoot - بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة goal | BARCELONA

بث مباشر مباراة برشلونة
بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر رابط مباراة الريال وبرشلونة الاسطورة بث مباشر الريال وبرشلونة يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة ستار الريال بث مباشر الكلاسيكو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 3 بتعليق خليل البلوشي وخالد الغول ورؤوف خليف، ويقوم الأخير بالتعليق على اللقاء من داخل الملعب لتوفير أفضل تجربة تعليق للمتابع.

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