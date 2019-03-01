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الجمعة 01/مارس/2019 - 09:21 م

قرار جديد من "الخطيب" بشأن مؤمن زكريا

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد الدكر
dostor.org/2536445

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، عقب عودته من السعودية، وفسخ عقده مع فريق أُحد السعودى لمعرفة أسباب الأزمة مع إدارة النادى السعودى.

ويبحث «الخطيب» خلال الجلسة، وضع تصور للفترة المقبلة، سواءً بالإبقاء عليه مع الفريق والتدريب والمشاركة فى المباريات الودية، أو البحث له عن عرض خارجى.

وكلف «بيبو» الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود بتجهيز اللاعب على النحو الأمثل، طبيًا وفنيًا، حتى تتسنى له المشاركة مع أى فريق تسمح ظروف الانتقالات بانضمامه إليه.

إداريًا أرسل مسئولو الأهلى خطابًا إلى الاتحاد الإفريقى «كاف» للاستفسار عن الموقف النهائى لملعب الشهداء الخاص بفريق فيتا كلوب الكونغولى، ووضع ضمانات لبعثة الفريق بعد قرار إغلاقه عقب الأحداث التى شهدتها مواجهة فريقى فيتا كلوب وسانت إيلوى لوبوبو بالدورى المحلى.

فنيًا، طلب أحمد فتحى، لاعب الفريق، المشاركة فى مباراة بتروجت، الإثنين، فى الدورى خلال الجلسة التى عقدها مع الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، عقب تماثله للشفاء من الإصابة فى العضلة الأمامية التى أبعدته نحو شهر ونصف الشهر.
من جانبه، قال طبيب الأهلى، إن نتيجة الأشعة التى خضع لها عمرو السولية، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الأمامية، ويحتاج ١٠ أيام للعودة للمشاركة الجماعية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون خارج مباراة بتروجت مع احتمالية لحاقه بالسفر إلى الكونغو.

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