رنيم الوليلي تتأهل للدور الثاني لبطولة العالم للاسكواش في شيكاغو

تأهلت نجمة الاسكواش المصرية رنيم الوليلي اليوم السبت للدور الثاني لبطولة العالم للاسكواش التي تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس القادم.



جاء تأهل رنيم الوليلي - المصنفة الأولى - بعد تغلبه على اليكساندرا فولر بثلاثة أشواط دون رد، وكانت نتيجة الأشواط 11-6، 11-7، 11-3 فى مباراة استغرقت 23 دقيقة.



كما تأهلت لنفس الدور نوران جوهر المصنفة الثامنة بعد فوزها على مواطنتها منة حامد بثلاثة أشواط نظيفة وكانت نتيجة الأشواط 11-6، 11-4، 11-1 في مباراة استغرقت دقيقة.



وتأهلت اللاعبة نادين شاهين المصنفة السادسة والعشرين بعد تغلبها على الماليزية لو وين ويرن بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة الأشواط 11-7، 11-4، 11-8 في مباراة استغرقت 25 دقيقة.