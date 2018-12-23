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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:06 ص

"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية

مطعم يقدم وجبات مجانية
مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية
هبه عويضه
dostor.org/2445831

"إذا لم تستطع شراء الطعام اطلبه مجانًا".. تلك هى الكلمات المكتوبة على لافتة تتصدر الواجهة الزجاجية بداخل محل مأكولات بمنطقة أبو قير شرق الإسكندرية، يقدم وجبات "كشري وحواوشي ومشويات وسندوتشات" للمحتاجين مجانًا منذ بداية افتتاحه.

أقدم أمير وأيمن التهامي أصحاب محل للمأكولات بأبوقير بوضع لافتة لطلب الطعام مجانًا عند احتياج الغير قادرين، منذ بداية افتتاح المحل، مما لاقت تلك المبادرة استحسان أهالي المنطقة.

يقول أمير التهامي أحد أصحاب المطعم، من بداية افتتاح المحل وقررنا أن يكون هناك شيئًا "لوجه الله" فالافتة معلقة منذ 3 سنوات، ونقدم الوجبات التي يختارها طالب الطعام حسب اختياره دون أن نفرض عليه نوع معين.

وأضاف أمير، أن الوجبات تقدم مجانًا في أي وقت، وحتى لا يشعر أحد من طالبي الوجبات بالإحراج، قام العاملين بتسمية الطلب "يافطة" فقط يقولها طالب الوجبة لأحد العاملين وهو يعطيه على الفور طلبه بالمجان.

ويضيف قائلًا "أن كثيرًا ممن يطلب الطعام تظهر عليه سمات التعفف، لذلك نقدم الطعام بنفس طرق الشراء، دون أن يشعر أحد من الزبائن بشئ، فجميعنا سواء".

ويوضح، أن المشردين من أشد الناس احتياجًا، فلا يوجد مصدر رزق لهم، وأنهم لا يجب اعطائهم إعانة مادية، فمنهم من يشترون بها سجائر، أو ما دون ذلك ومنهم من لا يعرف قيمة المال، فيكون الطعام أهم لهم.

وقال أحد أهالي الحي، إنه يوجد بيننا العديد من المحتاجين، وأن المطعم يقدم الوجبات لهم يوميًا العديد، فلم يتردد أحدًا من طلب الطعام، للمعاملة الحسنة التي يلقاها من إدارة المطعم وأصحابه.

وقال أحمد عبد القادر أحد أهالي منطقة أبو قير ويسكن بأعلى المحل، إن أصحاب المطعم والعاملين به مثالًا للاحترام، والقدوة الحسنة في مساعدة الغير، غير أنهم يشهد لهم بحُسن المعاملة والجيرة الطيبة، فقد أقدموا على إغلاق محل لهم بسبب أنه كان ينبعث منه روائح إعداد الطعام على منزلي، وعندما أخبرتهم، أغلقوه في الحال، ليفتحوه في واجهة آخرى جيدة التهوية.

فيما أشار صاحب المحل، بأنه خلال أيام سوف يتم افتتاح فرع أخر للمحل وعليه نفس اللافتة، قائلًا "هو ندر لوجه الله تعالى، ونشارك في مساعدة بعضنا البعض".

"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية
"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية
"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية
"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية
"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية
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