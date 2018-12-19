القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:17 م

يلا شوت .. كورة ستار مشاهده مباراه ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

يلا شوت .. كورة ستار مشاهده مباراه ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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يلا شوت .. كورة ستار مشاهده مباراه ريال مدريد وكاشيما بث مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز

 

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما على الانترنت وبدون تقطيع

يلتقي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء بنظيره كاشيما انتلرز الياباني في كأس العالم للأندية المقام حاليا في الإمارات.

مباراة ريال مدريد القادمة أمام كاشيما انتلرز تتابعونها في بث مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

 

مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

كما يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.

 


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