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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:31 م

أبوغزالة: القمة العربية تؤكد العزم على مواصلة مسيرة التنمية

السفيرة الدكتورة
السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة
أ ش أ
dostor.org/2441656

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، أهمية القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن تلك القمة تنعقد بعد مرور 5 سنوات على القمة التنموية الثالثة في الرياض 2013، وقد شهدت المنطقة العربية خلال هذه الفترة تطورات تنموية اقتصادية واجتماعية متسارعة، في ظروف استثنائية، أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المكتسبات التنموية للمنطقة العربية.

وقالت في كلمتها اليوم الأربعاء أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لكبار المسئولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إن القمة العربية التنموية تؤكد العزم العربي على أعلى مستويات اتخاذ القرار، بمواصلة مسيرة التنمية العربية رغم كل التحديات والصعوبات، كما تأتي هذه القمة بعد التزام القادة العرب في سبتمبر 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 إيمانًا من أن في تحقيقها حياة أفضل للمواطن العربي.

وأضافت إن شعار القمة التنموية الرابعة "الإنسان محور التنمية"، يأتي تأكيدًا على التوجه العربي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالتركيز على الإنسان العربي على أساس أنه هدف ووسيلة التنمية.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية حرصت من خلال أجهزة منظومة الجامعة كافة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على اقتراح مشروع جدول أعمال القمة وتمثل الموضوعات المطروحة عليه، أولويات في العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وأخذًا في الاعتبار الترابط والتشابك بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تركز تلك الموضوعات على الإنسان وتنعكس على حياته اليومية.

ونوهت في هذا الإطار بمبادرة الأمن الغذائي العربي، والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية، وتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتتكامل مع موضوعات الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ خطة 2030، وعمل الأطفال في المنطقة العربية، والارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج دمج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى باقي الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال "التي نأمل أن يتم إقرارها من القادة العرب، للبدء في تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء بما يمثل نقلة نوعية في العمل التنموي العربي المشترك".

وأكدت أن الشباب العربي يمثل أحد أهم المرتكزات لتحقيق التنمية المستدامة فلدى الدول العربية طاقة شبابية هائلة، تستوجب الاستثمار بها بما يعزز دورهم في مسيرة التنمية، وانطلاقًا من ذلك نظمت الأمانة العامة منتدى الشباب للقمة العربية التنموية الرابعة يومي 12 و13 ديسمبر الجاري في القاهرة تحت عنوان "رؤية الشباب العربي 2030"، ومن المقرر أن ترفع رسائل هذا المنتدى إلى القمة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

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