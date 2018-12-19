"التطرف العنيف" يرصد مراحل غسل الأدمغة من الاستقطاب إلى التجنيد

صدر مؤخرا عن منشورات مقاربات للدراسات النقدية٬ كتاب "التطرف العنيف: مراحل غسل الأدمغة من الاستقطاب إلى التجنيد" للدكتور محمد السباعي.



هذا الكتاب سيمكن بما يقدمه من معلومات بحثية من وضع استراتيجيات مضادة لمكافحة ظاهرة الاستقطاب والتجنيد، كما أنه يحتمل أن يفتح جسر التواصل بين كل المهتمين بالظاهرة الجهادية، مادامت المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، لأن الأمر يتعلق بمنظومة ثقافية جد معقدة ومتغلغلة في التراث والثقافة الإسلاميتين، ولا أدل على ذلك شهادات المتخصصين في مكافحة ظاهرة الإرهاب مند أحداث 11 شتنبر 2001، منها شهادة الجنرال ديفد بيترايوس المدير السابق لمنظمة الاستخبارات الأمريكية، وكذلك شهادة الليونتان جنيرال مايكل فلينت المسؤول السابق في الأمن القومي بإدارة دونالد ترامب في كتابه المعنون: كيف ننتصر في الحرب الشمولية على الإسلام الراديكالي وحلفائه، ساحة الحرب، هذه الشهادات وغيرها خلصت إلى أن المقاربة الأمنية تؤدي إلى تقوية ظاهرة التطرف العنيف وانتشارها.