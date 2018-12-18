"منكس الرأس".. كيف تحول محمد ناصر إلى "قطة" أمام مستشار أردوغان

سخر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من الإعلامي الإخواني محمد ناصر بعد حواره الهزلي مع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الدعارة ونوادي التعري في تركيا.

وعرض "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، مقطع فيديو لحوار "ناصر" مع مستشار أردوغان، وهما يتحدثان عن "بيوت الدعارة"، وهل يوافق النظام التركي عليها، ويرد مستشار أردوغان قائلا: "لست مع منعها، وكل شخص مسؤول عن تصرفاته"، بينما يرد "ناصر": "وهل يرضى الرسول ذلك؟".

وعلق "الباز" على الحوار قائلا: "نحن أمام إعلامي منكس الرأس أمام مسؤول تركي، في حين تشعر أنه غضنفر عندما يتحدث عن مصر والدول العربية".

وتابع: "أنا مكسوف لمحمد ناصر، وأسحب التحدي معه، ده جايب الراجل يلمعه ويقول وجهة نظره، ما هذا الذل الذي يعيش فيه ناصر؟.. هو ده اللي بيقول إنه رفع سقف الإعلام.. ده أنت تحت عقب الباب".