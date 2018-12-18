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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:03 ص

محمد عباس يناقش آلية تغيير نظم التعليم خلال "مصر تستطيع"

محمد عباس
محمد عباس
وفاء علي
dostor.org/2439962

أكد الدكتور محمد حمودة عباس، خبير في الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، أنه من المقرر أن يشارك خلال مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، في جلستين، أحدهما بعنوان "منظومة تعليم أساسي متكاملة" حيث سيناقش العديد من الموضوعات يأتي في أهميتها الفارق بين عملية التدريس والتعليم، وهل نحن في حاجه إلى مدرسين أم لمعلمين، بالإضافة إلى ثقافة المجتمع المصري ورؤيته للتعليم المحصورة عند الأغلبية في الامتحان فقط.

وأضاف للدستور، أنه من المقرر أن يناقش أبرز مساوئ هذه الرؤية وانعكاساتها على التعليم في مصر بشكل خاص وعلى الحياة الاجتماعية للمصريين بشكل عام،بالإضافة إلى نظام امتحانات الثانوية العامة بالنظام التراكمي وأبرز إيجابيات هذا النظام وسلبياته.

وأوضح أن الفارق بين المدرس والمعلم هام جدًا، وسوف يقوم بتوضيحه خلال جلسات المؤتمر بشيء من التفصيل، مشيرا إلى أن المدرس دوره فقط نقل المحتوى أو المقرر للطالب من أجل إعداده للامتحان الذي يختبر الطالب فقط في الجانب المعرفي، أما المعلم فدوره أهم واشمل وهو تدريب الطالب على الفهم وتطبيق المعرفة، وليس تذكر المعرفة وكيفية الارتقاء بالقدرات الذهنية للطالب كي يستطيع الإجابة عن أسئلة القدرات العليا وانعكاسها على شخصية الطالب بحيث نحصل على طالب لديه القدرة على التعامل مع متغيرات العصر الذي نعيشه.

ولفت إلى أن هناك ضرورة حتمية لتغير نظم التعليم الأساسي في مصر أيا كانت الآلية، مشيرًا إلى أن النظام القديم عقيم للغاية وكرس ثقافة الغش بشكل كبير جدا، كما أنه لا نستطيع الحكم على النظام الجديد بصورة متكاملة إلا بعد التطبيق الفعلي.

وأوضح أن الجلسات التى من المقرر أن يناقشها خلال فعاليات المؤتمر ستكون مقتصرة على التعليم الأساسي من الروضة أو التمهيدي، مرورًا بالابتدائي، ثم المرحلة الإعدادية، وحتى مرحلة الثانوية العاملة وهي أهم المراحل التعليمية للطلاب.

ولفت إلى أن المؤتمر يسعى إلى مقارنة الواقع الذي نعيشه حاليًا في مصر بالواقع الخارجي للعالم وذلك بعيون مصرية وطنية، على أن يتم تحديد بشكل كبير موقعنا الحالي في العالم بالنسبة للتعليم والتعامل مع هذا الواقع والسعي لتطويره.

وأضاف أننا حاليًا نعيش في عصر أصبحت المعرفة متاحة للجميع، ودورنا كمربين يجب أن يكون في جانب تربية الدوافع لدى الطلاب للتعلم.

نبذة عن الدكتور محمد حمودة عباس

- احترف التدريس وتصميم برامج تدريب المعلمين من مايكروسوفت.

- خبير في الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان.

- شريك مؤسس في روبون إيه جي ( Co founder roBone EG ) الناشئة المتخصصة في برمجة الروبوت للأطفال.

- حاصل على بكالوريوس علوم وتربية قسم طبيعية وكيمياء من جامعة عين شمس، ودبلوم خاص بطرق تدريس العلوم، والدبلوم المهني في تكنولوجيا التعليم من نفس الجامعة.

- يمتلك خبرة عملية في تدريس العلوم والكيمياء في عدة مدارس في مصر وعمان.

- اختارته محافظة الوسطى العمانية ليكون مشرفًا على أندية علوم وابتكارات علمية، كما أسندت له مهمة مشرف الكيمياء.

- شارك في تأسيس شركة روبسون بجمهورية مصر العربية والمتخصصة في تعليم الأطفال برمجة الروبوتات وأصبح مدير قسم التعليم بها.

- درس تخطيط وتنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين، وحصل على دورة تطبيقات GOOGLE في التعليم (انماء مهنى ذاتى)، ودورة معلم مايكرو سوفت الخبير.

- نال عضوية اللجنة المحلية لأولمبياد الكيمياء الدولى، واللجنة المحلية لبرنامج GLOBE البيئي الدولى، واللجنة المحلية لبرنامج TIMSS الدولى، واللجنة المحلية لسلاسل العلوم والرياضيات (كامبردج) في العلوم على مستوى سلطنة عمان ومدرب معتمد في اللجنة، وعضو مجتمع مايكروسوفت التعليمي.

- حضر العديد من المؤتمرات منها مؤتمر الكيمياء الخضراء والمستدامة بجامعة السلطان قابوس، والملتقى الدولى لإقليم (NENA ( ضمن فعاليات برنامج GLOBE البيئي الدولى، وبرنامج خبراء الإشراف التربوي (علوم) من خلال المركز التخصصي للإنماء المهني الجاري اعتماده بالتعاون مع إحدى الجامعات الدولية.


يذكر أنه انطلقت بالأمس فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعرض فيلم تسجيلى عن مؤتمرات مصر تستطيع 1 و2.

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