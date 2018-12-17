محافظ المنيا: "عشش محفوظ" يستهدف تحقيق تنمية كاملة بالمنطقة

قال محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، إن مشروع "عشش محفوظ" استهدف تحقيق تنمية كاملة للمنطقة والسكان من جميع النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.. مشيرا إلى أنه تم تطوير شبكة الطرق وجميع المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز حتى أصبحت المنطقة عمرانية ذات نمط مميز ومظهر حضاري مشرف.



وأضاف حسين - خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الاثنين - أنه وافق على تغيير اسم منطقة "عشش محفوظ بمنطقة أبو هلال بحي جنوب المدينة إلى "روضة محفوظ" تماشيًا مع المظهر الحضاري التي أصبحت فيه المنطقة عقب الانتهاء من أعمال تطويرها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.



يذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسكين جميع العمارات التي يتضمنها مشروع تطوير منطقة "عشش محفوظ" بمراحلة الثلاثة وذلك بإجمالي 35 عمارة،حيث تضمنت المرحلة الأولى 5 عمارات والمرحلة الثانية 14 عمارة والمرحلة الثالثة 16 عمارة وذلك بإجمالي 814 وحدة سكنية.