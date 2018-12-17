تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 24 ديسمبر الجاري؛ لسماع الشهود.



ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية، استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة، يدعى أحمد محمد عبدالحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان، من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادى.