الجزائر تساند طلب مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، عن مساندته لطلب مصر لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.



وقال زطشي، في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم: "لدي ميل لتفضيل إقامة كأس أمم إفريقيا بمصر بسبب العوامل التقليدية المعروفة كقرب الجغرافيا والمناخ لكن إذا فازت جنوب أفريقيا بشرف التنظيم فسنتعامل مع الموضوع بواقعية ودون تغيير في الأهداف".



وأكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن منتخب بلاده سيعد برنامج الإعداد الخاص به للبطولة بعد التعرف على هوية البلد الذي سيخلف الكاميرون في استضافتها.



وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على خلافة الكاميرون التي جردها الاتحاد الإفريقي (كاف) من تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا لدواع تنظيمية وأمنية.

