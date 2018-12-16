الجيش الملكي يدك الفتح في قمة الرباط 20

عاد الجيش الملكي للانتصارات في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعد غياب مباراتين بفوزه 2-صفر على ضيفه وجاره الفتح في قمة العاصمة الرباط اليوم الأحد.



ومنح المهاجم إيريتي لوفومبو من الكونجو الديمقراطية التقدم لأصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة من البداية عبر ركلة جزاء إثر تدخل المهدي بنعبيد حارس الفتح ضد إبراهيم البزغودي.



وأضاف القائد المهدي برحمة الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة حرة.



وحاول الفتح، الذي دفع مدربه وليد الركراكي بالثنائي الأجنبي لامين دياكيتي ومحمد باداموسي مع بداية الشوط الثاني، إدراك التعادل لكنه لم ينجح في ذلك بفضل تألق دفاع الجيش الملكي الذي قاده المدرب محسن بوهلال مؤقتا بعد إقالة محمد فاخر.



وارتفع رصيد الجيش الملكي إلى 12 نقطة من 11 مباراة في المركز12 مقابل 13 نقطة للفتح في المركز العاشر.