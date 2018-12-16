إخلاء سبيل أسرة منفذ هجوم سوق الكريسماس في ستراسبورج

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم، سراح أربعة من أقارب شريف شيكات المشتبه به في تنفيذ الهجوم، الذي وقع الأسبوع الماضي في سوق لعيد الميلاد (الكريسماس) في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم، نقلا عن المدعي العام في باريس، أنه تم استجواب الأبوين واثنين من أشقاء المشتبه به في تنفيذ الهجوم (29 عاما).



وقالت التقارير إن الشرطة لم توجه اتهامات لأفراد العائلة الأربعة، إضافة إلى ذلك احتجز المحققون ثلاثة أشخاص آخرين من معارف شيكات، وتم إطلاق سراح اثنين منهم، في حين لا يزال أحدهم رهن الاحتجاز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "إيه إف بي"، نقلا عن المدعي العام.



وأسفر الهجوم الذي وقع في وسط ستراسبورج عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين يوم الثلاثاء الماضي.



واحتجزت الشرطة والدي شيكات وشقيقيه في الليلة التالية، وقُتل شيكات رميا بالرصاص مساء الخميس الماضي.