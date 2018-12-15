علاء ميهوب يستقيل من رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

اعتذر علاء ميهوب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيس للجنة الفنية بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم.



وقدم ميهوب اعتذاره لمحمود الخطيب رئيس النادي عبر مكالمة هاتفية مطولة دارت بينهما اليوم السبت.



وقال علاء ميهوب في بيان صحفي أصدره مساء اليوم، أن اعتذاره عن عدم الاستمرار جاء بعدما أيقن أن اللجنة لن يكون لها دور إيجابي وفعال في المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه سيعود من جديد للعمل في مجال التدريب، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق للأهلي بيته وكيانه، ولمحمود الخطيب ومجلسه في المرحلة القادمة.