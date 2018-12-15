القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
الثقافة
السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:51 م

مفصل الفخذ

مفصل الفخذ
محمود الأزهرى
dostor.org/2436878

إلىسعدنى السلامونى
توهمت الدولة أنه ضدها
وأنه واقف لها بالمرصاد
يتعقبها.. ويضيق عليها الخناق
ويمنعها من استكمال مسيرتها
فى البناء والتنمية
وفى تحرير المواطن
من آثار الذل والعار
وأنه -كما توهمت الدولة-
يستخدم سلطته الشعرية الغاشمة
فى هدم إنجازاتها
التى أرهقتها على مر السنين
وأنه يستعين بتحالف قصائد غشيمة
ليصد طموحها المتوثب
لمقامات الدول العظمى
لذا
أعلنت الدولة أن الشاعر
يضربها فى «مفصل الفخذ»
المتورمالعزة الوطنية
يضربها فى «مفصل الفخذ» المتهالكالحرية
«مفصل الفخذ» الفارغالانتخابات غير المباشرة
«مفصل الفخذ» المجنونعشق امرأة يعشقها المجنون الثانى
بجوارى فى المقهى
«مفصل الفخذ» الذى يكون أحيانًا سببًا لنعيم الذات
وأحيانًا توطئة للذات الكافرة بيوم الدين
لهذا.. قدمت الدولة مذكرة للأمم المتحدة ضد هذا الشاعر
الغاشم الغشيمالمنفرد برأيه
القاطع عليها كل سبيل للتقدم نحو مستقبل شرق أوسطى جديد
كما أرسلت بيانًا لمنظمة «مراسلون بلا حدود»
تعلن فيه استياءها من ممارسات الشاعر المستبد
ضد الدولة المهذبة الرقيقة الحنونة العطوفة البريئة الطيبة الساذجة العفوية العذراء الحبلى!
وبسبب صدق الدولة العزيزة فى توهماتها
فقد تعاطف معها:
الأحرار
والشعراء
واتحادات الكتاب
ونوادى الأدب فى الأقاليم
ومنظمة ائتلاف السلم والحرية
ونادى القلم بباريس
وبثت الجزيرة مقتطفات من ممارسات الشاعر ضد الدولة..
ذلك الشاعر.. الذى يقسم ليل نهار أنه عازم على تغيير «مفصل الفخذ»
وقتما يجد المبلغ المناسب
للتغيير!!

الآن

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في السعودية

كاسونجو ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام القطن

"ترامب" يعلن مغادرة وزير الداخلية منصبه خلال أيام

الرئيس السيسي يتفقد مشروع المحروسة 1 بمدينة السلام

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

علاء ميهوب يستقيل من رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في السعودية

ألبومات الصور

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

حكاية فى صورة.. باشا مصر

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

نجم الساعة

مشاهدة مباراة الزمالك و القطن التشادي HD أقوى بث مباشر اليوم 15-12-2018 Live يلا شوت

الأكثر قراءة

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي مباشر اليوم ON Sport

علاء ميهوب يستقيل من رئاسة اللجنة الفنية في الأهلي

مصرع عامل مصري وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في السعودية

كشكول

«الزناتي » بمؤتمر حق المعلم: نعمل على أكمل وجه ولنا مطالب نتمنى تحقيقها

برنامج لإحياء اللغة المصرية القديمة بأزهر القليوبية

علوم طنطا تنظم مؤتمرها الدولي الثاني في الرياضات والإحصاء

رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات برنامج هيئة فولبرايت لقادة التعليم العالي

بالصور.. تكريم المعلمين المثالين بأشمون

الأمصار

بينهم 12 طفلا.. مقتل 20 مدنيا أفغانيا في غارة استهدفت طالبان

الجامعة العربية تدين اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

على هامش مهرجان الدار البيضاء.. ندوة فنية لمناقشة مستقبل السينما

مؤتمر الجالية الإيرانية.. مطالب بوضع حد لإرهاب الملالي ومحاسبته دوليا

صدمة في عدن.. كائن بحري غريب يقتل شخصا ويصيب 8 آخرين باليمن

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

أمريكية تلجأ للشرطة لإيقاظ ابنها للذهاب إلى مدرسته

حكاية فى صورة.. مقام سيدى الأربعين "الاحتفال ممنوع"

حكاية فى صورة.. بلالين البهجة

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة تكشف الجانب المدمر للمحاصيل العضوية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎